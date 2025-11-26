Premio a Pierallini Riconoscimento per Innovazione e Competitività

Un riconoscimento al talento, alla capacità di trasformare visione in realtà, all’impegno che si traduce in coraggio e crescita: è questo il senso del Premio Innovazione e Competitività, giunto alla seconda edizione. Promosso da Clip Comunicare con il contributo del Comune di Lucca, il premio ha l’obiettivo di valorizzare le storie imprenditoriali e di sviluppo che nel tempo hanno caratterizzato il nostro territorio. L’appuntamento è per oggi mercoledì 26 novembre, alle 18, nell’Auditorium San Romano a Lucca. A ricevere il premio, quest’anno, sarà l’ingegnere Pierluigi Pierallini, fondatore di due delle principali realtà imprenditoriali lucchesi, oggi riconosciute a livello internazionale che costituiscono un vero e proprio polo del software sul territorio: Tagetik, società leader nel settore del Corporate Performance Management adottata da oltre 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

