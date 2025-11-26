Premierato La Russa | I tempi ci sono ma scelta è politica

Per portare a termine la riforma del premierato «i tempi ci sono è sempre una scelta politica, se la maggioranza decide di utilizzare il tempo che resta per questo obiettivo politico i tempi ci sono, il problema è la scelta politica». Ma «non vedo oggi la possibilità di immaginare quale sarà la scelta politica». Così il presidente del Senato Ignazio La Russa alla presentazione del libro di. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Premierato, La Russa: "I tempi ci sono, ma scelta è politica"

