Premier League espulsione Gueye ad Old Trafford | il centrocampista dell’Everton rischia grosso! Le scuse non bastano ecco quanto potrebbe essere lunga la squalifica
Premier League, Everton: Gueye rischia grosso per l’espulsione ad Old Trafford dopo aver schiaffeggiato il compagno di squadra! L’immagine di Idrissa Gueye che lascia Old Trafford espulso, dopo aver schiaffeggiato il compagno di squadra Keane, ha rapidamente fatto il giro del mondo. Il cartellino rosso mostrato dall’arbitro non sarà l’unica conseguenza per il centrocampista senegalese. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
? Altro giro, altra corsa: la 12ª giornata di Premier League é conclusa e il nuovo resoconto è online! “Give the Ball to Bobby” é disponibile su Spotify, link nei commenti per andare ad ascoltarlo! ? Stefano De Caro #PremierLeague - facebook.com Vai su Facebook
? Altro giro, altra corsa: La 12ª giornata di Premier League é conclusa e il nuovo resoconto è online! “Give the Ball to Bobby” é disponibile su Spotify, vai ad ascoltarlo! ?Stefano De Caro Vai su X
Video espulsione Idrissa Gueye in Premier League/ Cartellino rosso per uno schiaffo ad un compagno - Il video della particolare espulsione di Idrissa Gueye per uno schiaffo al compagno ... Segnala ilsussidiario.net
Premier League, clamoroso in Everton Manchester United! Espulsione per lite tra compagni, cosa è successo - Premier League, episodio incredibile in Everton Manchester United: espulsione per una lite tra compagni. Scrive calcionews24.com
Clamorosa espulsione in Manchester United-Everton: il video - La gara tra le due squadre andata in scena ieri alle ore 21:00 ha chiuso il dodicesimo turno di Premier League: nonostante la superiorità numerica, la squadra allenata da Amorim ha perso di misura dav ... Secondo laziopress.it