Preghiera della sera 26 Novembre 2025 | Con Te non avrò paura
“Con te non avrò paura”. È la preghiera della sera da recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
