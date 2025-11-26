Preghiera del mattino 26 Novembre 2025 | Rendimi pronto a riceverti
Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Approfondisci con queste news
Buongiorno con il Vangelo di oggi PREGHIERA DEL MATTINO Ti saluto, Gesù. Ti saluto, Maria. Con il vostro aiuto e la vostra benedizione mi alzo e incomincio un giorno nuovo. Fate che non mi avvii sul cammino della menzogna, ma che viva seguend - facebook.com Vai su Facebook
Un nuovo giorno, una nuova opportunità per iniziare pregando. Offri la tua giornata insieme a migliaia di persone in tutto il mondo. Recita la preghiera del mattino su #ClickToPray:? clicktopray.org/daily Vai su X
Preghiera del mattino del 25 Novembre 2025: “Ricoprimi di Te” - La preghiera di questa mattina, 25 novembre, è agli Angeli Custodi che, come in ogni nostra azione, ci sono vicini ... Lo riporta lalucedimaria.it
Preghiera del mattino 19 Novembre 2025: “Gesù confido in Te” - La preghiera del mattino di oggi, 19 novembre è a San Giuseppe, patrono della Chiesa e della famiglia. Segnala lalucedimaria.it