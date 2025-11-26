Precipitazioni raffiche di vento e possibili mareggiate | prolungata l' allerta meteo

26 nov 2025

Dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 26 novembre, alla mezzanotte di domani, giovedì 27 novembre, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 118, gialla per criticità idraulica, vento e stato del mare. L’allerta è emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

