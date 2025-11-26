Precipita dalle scogliere ad Alghero nella notte e pesta la testa | lo trovano e lo salvano la mattina dopo

Un uomo, 59enne, è stato soccorso dopo essere precipitato nella notte dalla scogliera di Alghero. Sarebbe stato ritrovato la mattina: era ferito ma vivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Precipita dalle scogliere ad Alghero nella notte e pesta la testa: lo trovano e lo salvano la mattina dopo - Un uomo, 59enne, è stato soccorso dopo essere precipitato nella notte dalla scogliera di Alghero. Riporta fanpage.it

Alghero, precipita sulla scogliera: 59enne in prognosi riservata - Un uomo di 59 anni, non si sa in quali circostanze, è caduto stanotte sulla scogliera sotto il Balaguer ad Alghero e lì è rimasto, privo di sensi. Scrive msn.com

Paura ad Alghero, 59enne cade dalla scogliera nella notte e batte la testa - Al momento del ritrovamento, era cosciente ma appariva gravemente disorientato, oltre a presentare una ferita alla testa e molto infreddolito ... Scrive cagliaripad.it