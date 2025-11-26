Prato è morto il presidente dell’Aci Federico Mazzoni

Prato, 26 novembre 2025 – Un grave lutto che ha colpito tutta la città. Il presidente dell’Aci di Prato, l’ingegnere Federico Mazzoni, è morto oggi, 26 novembre, all’età di 70 anni dopo essere stato colpito da un attacco cardiaco mentre faceva attività sportiva lungo il fiume Bisenzio. Lanciato l’allarme al 112, Mazzoni è stato soccorso dai sanitari del 118 e poi portato d’urgenza all’ospedale Careggi di Firenze. Per l’ingegnere però non c’è stato nulla da fare. Mazzoni era molto conosciuto in città. Laureato in ingegneria civile a Firenze nel 1981, aveva ricoperto diverse cariche. Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di PRato, presidente dell’Epp (Edilizia Pubblica Pratese) e consigliere del sindaco Roberto Cenni dal 2009 al 2014. 🔗 Leggi su Lanazione.it

