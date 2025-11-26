Pradamano accende la magia delle feste con Aspettando il Natale

Pradamano è pronta a immergersi nella sua atmosfera più suggestiva con il ritorno di “Aspettando il Natale”, la rassegna che dal 29 al 30 novembre, il 6 dicembre (con la tradizionale tappa a Bad Bleiberg) e il 7 dicembre trasformerà Piazza della Chiesa in un vero e proprio villaggio natalizio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

pradamano accende la magia delle feste con aspettando il natale

© Udinetoday.it - Pradamano accende la magia delle feste con “Aspettando il Natale"

