Pozzuoli | ruba degli attrezzi da lavoro Denunciato dalla Polizia di Stato

Puntomagazine.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pozzuoli, furto di attrezzi da lavoro: denunciato 23enne rintracciato in un campo rom a Giugliano. Nella giornata di venerdì, la Polizia di Stato ha denunciato un 23enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato. In particolare, una persona si è recata presso gli uffici della Questura per denunciare di aver subito, poco prima, il furto di numerosi utensili e attrezzi da lavoro riposti all’interno della sua auto in sosta in via Solfatara a Pozzuoli. Gli agenti della Squadra Mobile si sono messi prontamente alla ricerca degli autori dell’episodio delittuoso e, grazie ad un’attività d’indagine lampo, sono riusciti a risalire all’autovettura utilizzata per commettere il furto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

pozzuoli ruba degli attrezzi da lavoro denunciato dalla polizia di stato

© Puntomagazine.it - Pozzuoli: ruba degli attrezzi da lavoro. Denunciato dalla Polizia di Stato

News recenti che potrebbero piacerti

pozzuoli ruba attrezzi lavoroPozzuoli, ruba degli attrezzi da lavoro. Denunciato dalla Polizia di Stato - In particolare, una persona si è recata presso gli uffici della Questura per denunciare di aver subito, poco prima, il furto di numerosi utensili e attrezzi ... Da napolivillage.com

pozzuoli ruba attrezzi lavoroPOZZUOLI/ Ladri scatenati, svaligiate altre tre auto - Ieri sera, nel mirino dei ladri, sono finite tre vetture parcheggiate lungo via Campi Flegrei, nei pressi dei locali ... Si legge su cronacaflegrea.it

pozzuoli ruba attrezzi lavoroRuba attrezzi da lavoro in un'auto: denunciato dalla polizia - La polizia ha denunciato un 23enne napoletano, per furto aggravato. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pozzuoli Ruba Attrezzi Lavoro