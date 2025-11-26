Pozzuoli | ruba degli attrezzi da lavoro Denunciato dalla Polizia di Stato
Pozzuoli, furto di attrezzi da lavoro: denunciato 23enne rintracciato in un campo rom a Giugliano. Nella giornata di venerdì, la Polizia di Stato ha denunciato un 23enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato. In particolare, una persona si è recata presso gli uffici della Questura per denunciare di aver subito, poco prima, il furto di numerosi utensili e attrezzi da lavoro riposti all’interno della sua auto in sosta in via Solfatara a Pozzuoli. Gli agenti della Squadra Mobile si sono messi prontamente alla ricerca degli autori dell’episodio delittuoso e, grazie ad un’attività d’indagine lampo, sono riusciti a risalire all’autovettura utilizzata per commettere il furto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
