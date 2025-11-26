Potenziale rivincita finale Argentina-Francia sui cartellini mentre la FIFA tiene separate le migliori squadre nel sorteggio della Coppa del Mondo
Notizia fresca giunta in redazione: Le prime quattro squadre classificate nel sorteggio della Coppa del Mondo del prossimo anno rimarranno separate almeno fino alle semifinali, ha annunciato la FIFA. La mossa aumenta le probabilità di una rivincita della classica finale del 2022 tra l’Argentina di Lionel Messi e la Francia di Kylian Mbappe. L’Argentina, seconda squadra in classifica, è stata accoppiata con la Spagna capolista in classifica e messa ai lati opposti del sorteggio, supponendo che vinca i rispettivi gironi. La Francia è terza, mentre l’Inghilterra è quarta, e anche le due squadre, che si sono incontrate nei quarti di finale in Qatar, sono provvisoriamente accoppiate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
«Ho iniziato per caso e all'inizio non ero entusiasta di questo sport - racconta l'atleta classe 2003 - adesso vedo il mio futuro legato al canottaggio e punto ad essere protagonista alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028 ma prima voglio prendermi la rivincita ai - facebook.com Vai su Facebook
Rivincita Argentina-Francia in amichevole, Mbappé ha fatto cambiare idea alla FFF - Kylian Mbappé ha sfruttato il suo ruolo di capitano per convincere la Federcalcio francese a rinunciare all’idea di organizzare una rivincita della finale dei Mondiali 2022 contro l'Argentina. Da tuttomercatoweb.com