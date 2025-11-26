Notizia fresca giunta in redazione: Le prime quattro squadre classificate nel sorteggio della Coppa del Mondo del prossimo anno rimarranno separate almeno fino alle semifinali, ha annunciato la FIFA. La mossa aumenta le probabilità di una rivincita della classica finale del 2022 tra l’Argentina di Lionel Messi e la Francia di Kylian Mbappe. L’Argentina, seconda squadra in classifica, è stata accoppiata con la Spagna capolista in classifica e messa ai lati opposti del sorteggio, supponendo che vinca i rispettivi gironi. La Francia è terza, mentre l’Inghilterra è quarta, e anche le due squadre, che si sono incontrate nei quarti di finale in Qatar, sono provvisoriamente accoppiate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Potenziale rivincita finale Argentina-Francia sui cartellini mentre la FIFA tiene separate le migliori squadre nel sorteggio della Coppa del Mondo