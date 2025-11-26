Poste Italiane torna sul mercato con un bond a 5 anni ecco le nuove condizioni dopo l’upgrade Moody’s e la domanda degli investitori istituzionali
L’emissione senior a tasso fisso, attesa oltre 500 milioni, offre un rendimento nell’area dei 100 punti base sulla curva swap; il miglioramento del rating a Baa2 sostiene il ritorno della società al mercato dopo cinque anni Poste Italiane torna sul mercato dei capitali con una nuova obbligazi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
