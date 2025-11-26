Poste Italiane ad Avellino arriva l' iniziativa Guida sicura

Fa tappa nella sede di via Ammiraglio Gregorio Ronca, 18, ad Avellino Guida Sicura, il progetto rivolto ai dipendenti di Poste Italiane nell’ambito di un protocollo d’intesa firmato con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.Sviluppare la cultura della prevenzione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Poste Italiane - facebook.com Vai su Facebook

Coworking avvocati: nuova convenzione Cassa Forense-Poste Italiane ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/coworking-… Vai su X

Poste Italiane, inaugurata ad Avellino la nuova sede di Cisl Slp - La Segreteria territoriale della Slp – Cisl Irpinia Sannio di Poste Italiane ha inaugurato la nuova sede territoriale di Avellino, in via Zigarelli. Si legge su corriereirpinia.it

Poste Italiane, arriva l'app unificata BancoPosta e PostePay - A partire da luglio l’App BancoPosta sarà progressivamente sostituita dall’App Poste Italiane, la piattaforma unica che, racchiudendo tutte le funzioni, offre la possibilità di consultare e acquistare ... Si legge su tg24.sky.it

Addio alle app BancoPosta e PostePay: arriva l'app unificata Poste Italiane - Poste Italiane ha avviato il lancio ufficiale dell'app unificata "Poste Italiane", che sostituirà progressivamente le applicazioni BancoPosta e Postepay. Come scrive hwupgrade.it