Postcards from Italy | Amazon svela il cast della serie italiana

Il progetto destinato a Prime Video è stato girato in Sicilia e debutterà prossimamente in streaming su Prime Video in tutto il mondo. I protagonisti della nuova serie originale italiana, ma girata in lingua inglese, intitolata Postcards from Italy sono stati svelati e tra i nomi confermati, oltre alla star Nicole Wallace, ci saranno anche Sebastiano Pigazzi e Filippo De Carli. Il progetto è co-prodotto da da Amazon MGM Studios con Gaumont Italia e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo. Cosa racconterà Postcards from Italy Al centro della trama dello show ci sarà Mia, il personaggio interpretato da Nicole Wallace, una giovane e viziata ereditiera di New York.

