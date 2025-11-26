Postcards from Italy | Amazon svela il cast della serie italiana

Movieplayer.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto destinato a Prime Video è stato girato in Sicilia e debutterà prossimamente in streaming su Prime Video in tutto il mondo. I protagonisti della nuova serie originale italiana, ma girata in lingua inglese, intitolata Postcards from Italy sono stati svelati e tra i nomi confermati, oltre alla star Nicole Wallace, ci saranno anche Sebastiano Pigazzi e Filippo De Carli. Il progetto è co-prodotto da da Amazon MGM Studios con Gaumont Italia e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo. Cosa racconterà Postcards from Italy Al centro della trama dello show ci sarà Mia, il personaggio interpretato da Nicole Wallace, una giovane e viziata ereditiera di New York. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

postcards from italy amazon svela il cast della serie italiana

© Movieplayer.it - Postcards from Italy: Amazon svela il cast della serie italiana

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

postcards from italy amazonPrime Video annuncia il cast di Postcards from Italy - Nicole Wallace sarà la protagonista della serie di Prime Video Postcards from Italy, progetto che segna l’inizio di un importante accordo ... Scrive tvserial.it

postcards from italy amazonPostcards from Italy: Amazon svela il cast della serie italiana - Il progetto destinato a Prime Video è stato girato in Sicilia e debutterà prossimamente in streaming su Prime Video in tutto il mondo. Lo riporta movieplayer.it

postcards from italy amazonPostcards from Italy, indispensabile serie tv nel 2026 - Il cast della nuova serie Original italiana in lingua inglese Postcards from Italy è stato appena annunciato da Prime Video: Sebastiano ... Scrive cinema.icrewplay.com

Cerca Video su questo argomento: Postcards From Italy Amazon