Post Derby Biasin | Ecco perché il discorso dei portieri invertiti tra Inter e Milan non esiste

26 nov 2025

Fabrizio Biasin smentisce la frase "a portieri invertiti avrebbe vinto l’Inter": Maignan e Sommer sono scelte delle società e il ruolo incide eccome. Aggiunge che giocare bene non basta: l'Inter non batte Milan, Juve e Napoli da aprile 2024. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

