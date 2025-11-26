Post Derby Biasin | Ecco perché il discorso dei portieri invertiti tra Inter e Milan non esiste

Fabrizio Biasin smentisce la frase "a portieri invertiti avrebbe vinto l’Inter": Maignan e Sommer sono scelte delle società e il ruolo incide eccome. Aggiunge che giocare bene non basta: l'Inter non batte Milan, Juve e Napoli da aprile 2024. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Post Derby, Biasin: “Ecco perché il discorso dei portieri invertiti tra Inter e Milan non esiste”

