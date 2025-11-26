Posizioni economiche ATA ecco le convocazioni per la prova finale Avvisi USR COMPLETO
La prova finale di valutazione per le attribuzioni delle posizioni economiche del personale ATA si svolgerà nei giorni 15, 16, 17, 18 e 19 dicembre 2025. Ecco gli Avvisi degli USR con le indicazioni della sede presso la quale recarsi. L'articolo Posizioni economiche ATA, ecco le convocazioni per la prova finale. Avvisi USR COMPLETO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
