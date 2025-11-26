Posizioni economiche ATA | cosa succede ai posti che avanzano? Ci sono le compensazioni ecco come funzionano

La prova finale di valutazione per l’attribuzione delle posizioni economiche al personale ATA è stata fissata per i giorni 15, 16, 17, 18 e 19 dicembre 2025. Nel frattempo, tra i candidati emergono alcune domande, in particolare su cosa accade quando le posizioni disponibili non vengono tutte assegnate. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

