Posa a terra il borsello con dentro una pistola per scattare una foto guardia giurata derubata ai Quattro Canti

Lascia il borsello con dentro una pistola incustodito per scattare una foto e glielo rubano. È successo intorno alle due di notte ai Quattro Canti. Vittima del furto una guardia giurata libera dal servizio, originaria dell'Emilia Romagna, in vacanza a Palermo.Secondo una prima ricostruzione il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Oggi posiamo quest’albero nella terra, come si posa una speranza nelle mani del mondo. E mentre lo facciamo, pensiamo a Alessandro, al suo modo di abitare la vita con passi propri, alla luce sottile che portava con sé e che ora cerchiamo di custodire con d - facebook.com Vai su Facebook

Sanluri, trovata la proprietaria del borsello con dentro 1800 euro - Ma nel tardo pomeriggio di oggi è saltato fuori il proprietario del borsello con dentro milleottocento euro smarrito a Sanluri, lungo la ... Come scrive unionesarda.it

Trova un borsello in strada, ma dentro ci sono una pistola e proiettili: arriva la polizia - Ha trovato un borsello in strada, ma quando lo ha aperto ha scoperto che al suo interno vi fossero una pistola e diversi proiettili, chiamando così la polizia. Si legge su fanpage.it

Scappa ma borsello resta impigliato, dentro cocaina e 4mila euro - Nell'ambito di controlli sulla costa fermana, gli agenti della questura di Fermo hanno recuperato un borsello pieno di denaro, probabilmente provento di spaccio, e diverse dosi di cocaina. ansa.it scrive