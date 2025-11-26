Porta di Ponte presto cambierà faccia via libera al progetto di restauro | la mappa degli interventi
La giunta comunale di Agrigento, presieduta dal sindaco Franco Miccichè, ha approvato in via amministrativa il progetto esecutivo dei “Lavori di riqualificazione dell’area di Porta di Ponte e delle aree di pertinenza”: un intervento dal valore complessivo di 1.400.000 euro, finanziato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Paura area Porto Industriale Manfredonia, “camion si porta via mezzo ponte” #manfredonia #portoindustriale - facebook.com Vai su Facebook
"Porta a porta a Ponte San Giovanni: Perugia nel 2025" - I quartieri più popolosi di Perugia devono ancora attendere il porta a porta: il sistema misto arriverà a Ponte San Giovanni nel 2025. Si legge su lanazione.it