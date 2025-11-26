Porta di Ponte presto cambierà faccia via libera al progetto di restauro | la mappa degli interventi

Agrigentonotizie.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale di Agrigento, presieduta dal sindaco Franco Miccichè, ha approvato in via amministrativa il progetto esecutivo dei “Lavori di riqualificazione dell’area di Porta di Ponte e delle aree di pertinenza”: un intervento dal valore complessivo di 1.400.000 euro, finanziato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

