Pordenonelegge Fuoricittà porta a Spilimbergo l’autore italiano di fiction più venduto in Francia

Un thriller dove la verità ha il sapore del peccato, trame gialle che ruotano intorno alle ispettrici Mara Rais ed Eva Croce, impegnate in un’indagine su un giro di interessi privati e politici collegati alla transizione ecologica in Sardegna. È L’uomo dagli occhi tristi, l’ultimo libro dello. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Pordenonelegge: una città che si fa libro grazie al legame tra industria e cultura - Vengono in mente pensieri leggeri e curiosi, guardando i manifesti di quest’anno di Pordenonelegge, ... Lo riporta huffingtonpost.it

Pordenonelegge, la bufera sulla festa del libro: «Così avete 'bombardato' l'evento e la città» - it, la lettera le firme che chiedono la testa del presidente Michelangelo Agrusti non ha scalfito di un millimetro l'istituzione. Come scrive ilgazzettino.it

Pordenonelegge, il festival 'Totalmente Fvg' vince il premio regionale: «Un evento che ha saputo coniugare cultura, promozione economica e turismo» - Sarà attribuito al festival Pordenonelegge, per il tramite della Fondazione omonima, la seconda edizione del Premio Totalmente Fvg, riconoscimento istituito da Banca 360 Fvg per celebrare ... ilgazzettino.it scrive