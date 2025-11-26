Ponte sullo Stretto slitta ancora la fine dei lavori | Sarà pronto nel 2033

Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina segna un nuovo, seppur lieve, slittamento nel cronoprogramma per la sua realizzazione. L’amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa, Pietro Ciucci, ha infatti comunicato una nuova data di completamento: il 2033. Questa indicazione posticipa di un anno la scadenza precedentemente annunciata, che era stata fissata al 2032 dal Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, durante l’estate. La comunicazione è arrivata in un contesto istituzionale rilevante, ovvero davanti alla Commissione parlamentare bicamerale sugli svantaggi dell’insularità, e si inserisce in un periodo caratterizzato dalle attese per le motivazioni dello stop imposto dalla Corte dei Conti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

