Ponte sullo Stretto slitta ancora la fine dei lavori l’ad Ciucci | Sarà pronto nel 2033
Nuova tabella di marcia per il Ponte. L'ad della società Stretto di Messina Spa, Pietro Ciucci, fa sapere che l'opera sarà completata nel 2033. Un anno in avanti rispetto alla scadenza annunciata quest'estate da Matteo Salvini, che aveva indicato il 2032 come data di fine dei lavori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
