Ponte sullo Stretto slitta ancora la fine dei lavori l'ad Ciucci | Sarà pronto nel 2033

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova tabella di marcia per il Ponte. L'ad della società Stretto di Messina Spa, Pietro Ciucci, fa sapere che l'opera sarà completata nel 2033. Un anno in avanti rispetto alla scadenza annunciata quest'estate da Matteo Salvini, che aveva indicato il 2032 come data di fine dei lavori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

ponte stretto slitta finePonte sullo Stretto, slitta ancora la fine dei lavori, l’ad Ciucci: “Sarà pronto nel 2033” - L'ad della società Stretto di Messina Spa, Pietro Ciucci, fa sapere che l'opera sarà completata nel 2033 ... Secondo fanpage.it

ponte stretto slitta finePonte sullo Stretto rinviato, nuovo blocco per Salvini: cosa cambia - La Corte dei Conti ha bloccato ancora il Ponte sullo Stretto e ora l’inizio dei lavori rischia di slittare a dopo l’inizio del 2026: i primi annunci parlavano dell’estate del 2024 ... Lo riporta quifinanza.it

Ponte sullo Stretto, cosa succede ora che la Corte dei Conti ha nuovamente bocciato il progetto - Dopo il secondo stop della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto, si complica l’iter del progetto. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Slitta Fine