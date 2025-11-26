Ponte dell' Immacolata a Bologna | gli eventi da non perdere

Dal 6 all'8 dicembre anche a Bologna si fa il ponte dell'Immacolata, che quest'anno allunga il fine settimana con un bel lunedì di festa: cosa fare se si resta in città o comunque in zona? Il clima natalizio è praticamente ovunque e i mercatini a tema ormai ci sono tutti. Si parte dalla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it