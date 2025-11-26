Ponte Ciucci relazione in commissione parlamentare | L' opera supera l' insularità per 5 milioni di abitanti

Questa mattina l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, è stato audito dalla Commissione parlamentare bicamerale ‘Per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità’ che promuove misure per rimuovere tali svantaggi in attuazione del principio costituzionale di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Ponte, Ciucci convocato in Commissione insularità: «Necessari chiarimenti dopo lo stop della Corte dei Conti»

Ponte sullo Stretto bloccato, l'ad Ciucci: "Tutte le norme rispettate, entro marzo inizieranno i lavori"

Ciucci: «Attendiamo le motivazioni della Corte dei Conti. Il Ponte pronto nel 2033» - ROMA «Siamo al ventottesimo giorno e, a mia conoscenza, le motivazioni della Corte dei Conti non sono state ancora espresse, ovviamente il destinatario è la presidenza del Consiglio». Si legge su corrieredellacalabria.it

Ponte Stretto: Ciucci (Ad società), pef è sostenibile, non richiede altri finanziamenti - finanziario) per il Ponte sullo Stretto di Messina "è sostenibile e non richiede finanziamenti ulteriori". Scrive agenzianova.com

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA RENDER RENDERING PROGETTO Il Consiglio europeo ha confermato il Ponte... - Il Consiglio europeo ha confermato il Ponte sullo Stretto di Messina come “ opera strategica ” che, in linea con quanto annunciato, “potrà essere completato nel 2033 “. Secondo itacanotizie.it