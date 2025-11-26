Ponte Caprazucca Aiello | Scelte incomprensibili le vere priorità sono Ponte Italia e Ponte Dattaro

Parmatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano a far discutere gli interventi annunciati dal Comune sul ponte Caprazucca. Dopo le anticipazioni interviene anche Giorgio Aiello, referente Forza Italia Parma per infrastrutture e lavori pubblici, che critica con decisione la scelta dell’Amministrazione di destinare 2,2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

