Ponte Caprazucca Aiello | Scelte incomprensibili le vere priorità sono Ponte Italia e Ponte Dattaro
Continuano a far discutere gli interventi annunciati dal Comune sul ponte Caprazucca. Dopo le anticipazioni interviene anche Giorgio Aiello, referente Forza Italia Parma per infrastrutture e lavori pubblici, che critica con decisione la scelta dell’Amministrazione di destinare 2,2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Ponte Caprazucca, lavori per 2,2 milioni. Sei mesi di cantiere Vai su X
Ponte Caprazucca, lavori in vista: cantiere di sei mesi, fondi per 2,2 milioni Super Pellegrino, colpaccio del Parma: tre punti in casa del Verona Iniziativa Gazzetta per la "Black week": abbonamento digitale a prezzo scontato Il cippo per il piccolo Tommy copert - facebook.com Vai su Facebook