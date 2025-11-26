Ponte Bonelli e Nicita all' attacco | Serve trasparenza e correttezza nelle risorse
“È gravissimo che Ciucci, prima ancora che la Corte dei Conti pubblichi le motivazioni della mancata registrazione, paventi una forzatura istituzionale come la cosiddetta registrazione con riserva. Una posizione del tutto inopportuna, che dimostra come ignori - o finga di ignorare - che la stessa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
IN PIAZZA PER DIRE "NO" AL PONTE, CON SCHLEIN E BONELLI | La manifestazione a Messina ? leggi --> https://www.teleone.it/2025/11/26/tutti-in-piazza-per-dire-no-al-ponte-manifestazione-a-messina-attesi-shlein-e-bonelli/#google_vignette - facebook.com Vai su Facebook
"No al Ponte", sabato corteo a Messina con Schlein e Bonelli. Comitato promotore formato da 80 fra associazioni e movimenti #ANSA Vai su X
Germanà difende strenuamente il Ponte: “Bonelli si scaldi pure, nessuna incertezza tecnica” - Il senatore Nino Germanà, commissario regionale della Lega in Sicilia, interviene con decisione dopo le dichiarazioni del deputato Bonelli sulla ... Si legge su 98zero.com
Ponte, anche Salis all'attacco: "Manie di grandezza di quel Salvini..." - All'opposizione non par vero che la Corte dei Conti sia intervenuta con uno stop temporaneo per l'iter amministrativo del progetto infrastrutturale per la costruzione del Ponte sullo Stretto di ... ilgiornale.it scrive
Ponte sullo Stretto, Salvini parla di «cantieri a ottobre» ma manca la delibera del Cipess - Dopo l’approvazione dello scorso 6 agosto e l’esultanza del ministro leghista, il comitato interministeriale non ha ancora inviato la deliberazione alla Corte dei Conti. Segnala lettera43.it