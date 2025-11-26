Polizia in cattedra incontri con gli studenti
La polizia di Stato di Macerata ieri è stata impegnata nelle scuole per fare sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Patrizia Peroni, dirigente della Divisione anticrimine della questura, insieme all’ispettore Claudio Tarulli responsabile della sezione operativa Polizia cibernetica di Macerata (il reparto che quotidianamente si impegna per contrastare la violenza di genere diffusa sulla rete e sui social), ha incontrato gli studenti delle classi quinte dell’istituto agrario Garibaldi dove è stato proiettato il film "Mia". Poi è stata la volta di un dibattito con gli studenti. A Camerino Anna Moffa, dirigente della Squadra mobile, cogliendo l’invito del Consultorio dell’Ast locale, ha incontrato i giovani dei licei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
