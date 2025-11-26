Polizia di Stato Guardia di Finanza e Polizie locali | controlli speciali a Lazzate Misinto e Cogliate e nelle stazioni delle Groane

Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizie locali impegnati ieri pomeriggio tra Misinto, Lazzate e Cogliate in un intervento coordinato dalla Questura di Monza e della Brianza. Il servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio si è svolto nelle aree del Parco delle Groane e nei comuni di Misinto, Cogliate e Lazzate. . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizie locali: controlli speciali a Lazzate, Misinto e Cogliate e nelle stazioni delle Groane

