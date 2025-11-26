Polizia di Stato Guardia di Finanza e Polizie locali | controlli speciali a Lazzate Misinto e Cogliate e nelle stazioni delle Groane

Ilnotiziario.net | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizie locali impegnati ieri pomeriggio tra Misinto, Lazzate e Cogliate in un intervento coordinato dalla Questura di Monza e della Brianza. Il servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio si è svolto nelle aree del Parco delle Groane e nei comuni di Misinto, Cogliate e Lazzate.   . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

polizia di stato guardia di finanza e polizie locali controlli speciali a lazzate misinto e cogliate e nelle stazioni delle groane

© Ilnotiziario.net - Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizie locali: controlli speciali a Lazzate, Misinto e Cogliate e nelle stazioni delle Groane

Altre letture consigliate

polizia stato guardia finanzaPolizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizie locali: controlli speciali a Lazzate, Misinto e Cogliate e nelle stazioni delle Groane - Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizie locali impegnati ieri pomeriggio tra Misinto, Lazzate e Cogliate in un intervento coordinato dalla Questura ... ilnotiziario.net scrive

Guardia di Finanza, l’attività della campagna anti-droga tra Italia e Albania - Si è svolta, nella tarda mattinata di oggi martedì 11 novembre, presso l’Hotel Rogner a Tirana, la conferenza stampa di presentazione dei risultati conseguiti con l’edizione 2025 della “campagna sorvo ... Come scrive strettoweb.com

polizia stato guardia finanzaCivitavecchia: nuovo corso della CISL FP per agenti della Polizia Locale, Polizia di Stato e Guardia di Finanza - Nuovo corso della CISL FP per agenti e ufficiali della Polizia Locale, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza presso l'aula consiliare del Comune di Civitavecchia R. Come scrive newtuscia.it

Cerca Video su questo argomento: Polizia Stato Guardia Finanza