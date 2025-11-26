Polisportiva Riccione nuoto artistico | tutte qualificate per gli Assoluti le sincronette riccionesi
Weekend intenso per le atlete del nuoto artistico di Polisportiva Riccione: sabato 22 novembre si è aperta la stagione con la gara di qualificazione agli assoluti, disputata a Carpi; ottima la partenza per le sincronette riccionesi, Greta Forzelin, Amelia Cecchini, Lia Baldisserri, Camilla Bonduà. 🔗 Leggi su Today.it
Polisportiva Riccione, nuoto artistico: tutte qualificate per gli Assoluti le sincronette riccionesi - Tutte giovanissime, riescono a conquistare la qualificazione sia per i Campionati Italiani juniores che per gli Assoluti ... Si legge su today.it
Pallanuoto: esordio trionfale per l’Under 16 della Polisportiva Riccione - Partenza con il botto per la formazione Under 16 della Polisportiva Riccione, che all’esordio in campionato supera nettamente il NCSC Faenza con il punteggio di 22–8 ( parziali 7–2, 4–2, 6–2, 5–2), ... Scrive altarimini.it
Pallanuoto, esordio travolgente per gli Under 16 della Polisportiva Riccione contro il Faenza - Un debutto convincente per la giovane formazione riccionese, che dimostra di avere solide basi e ampi margini di crescita in vista del proseguo della stagione ... Da riminitoday.it