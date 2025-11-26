Polisportiva Riccione nuoto artistico | tutte qualificate per gli Assoluti le sincronette riccionesi

Today.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Weekend intenso per le atlete del nuoto artistico di Polisportiva Riccione: sabato 22 novembre si è aperta la stagione con la gara di qualificazione agli assoluti, disputata a Carpi; ottima la partenza per le sincronette riccionesi, Greta Forzelin, Amelia Cecchini, Lia Baldisserri, Camilla Bonduà. 🔗 Leggi su Today.it

