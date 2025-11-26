Poetessa bellariese si aggiudica la nona edizione del Premio Letterario Milano International 2025

Riminitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Premio Speciale alle arti Letterarie” nona edizione del Premio Letterario Milano International 2025, è il nuovo traguardo raggiunto da Lara Stacchini per la sua carriera artistica e letteraria. La scrittrice e poetessa bellariese, è stata insignita di tale importante riconoscimento, sabato 22. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

