Poetessa bellariese si aggiudica la nona edizione del Premio Letterario Milano International 2025
“Premio Speciale alle arti Letterarie” nona edizione del Premio Letterario Milano International 2025, è il nuovo traguardo raggiunto da Lara Stacchini per la sua carriera artistica e letteraria. La scrittrice e poetessa bellariese, è stata insignita di tale importante riconoscimento, sabato 22. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
