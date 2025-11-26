di Anna Marchetti Al via la riqualificazione del Parco delle Rose, nel quartiere Poderino: il Comune investirà 200mila euro, entro 10 giorni l’area sarà chiusa al pubblico e i lavori si prevede che saranno terminati tra quattro mesi. Un intervento atteso dal quartiere e che ha messo tutti d’accordo: residenti, consiglio di quartiere e amministrazione comunale. "Sarà completamente ricostruita la pista di pattinaggio – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Ilari – ripristinate le ringhiere, rifatti i camminamenti laterali e installati nuovi punti e giochi di luce per renderanno il parco più sicuro nelle ore serali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Poderino, arrivano 200mila euro: "Così rinascerà il Parco delle Rose"