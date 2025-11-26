POCO presenta i nuovi premium smartphone F8 Ultra e F8 Pro

Repubblica.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambio di passo per il brand cinese che debutta nella fascia alta, forte di un'inedita partnership con il gigante dell’audio Bose e di un ottimo rapporto qualità prezzo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

poco presenta i nuovi premium smartphone f8 ultra e f8 pro

© Repubblica.it - POCO presenta i nuovi premium smartphone F8 Ultra e F8 Pro

Altri contenuti sullo stesso argomento

poco presenta nuovi premiumPOCO presenta i nuovi premium smartphone F8 Ultra e F8 Pro - Cambio di passo per il brand cinese che debutta nella fascia alta, forte di un'inedita partnership con il gigante dell’audio Bose e di un ottimo rapporto ... Si legge su repubblica.it

poco presenta nuovi premiumPOCO F8 Series in Italia: arrivano i flagship con audio Bose e prezzi scontati - POCO lancia in Italia i flagship POCO F8 Ultra e POCO F8 Pro, caratterizzati da Sound by Bose e chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Scrive tomshw.it

Cerca Video su questo argomento: Poco Presenta Nuovi Premium