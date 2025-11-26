POCO F8 Ultra ufficiale | un vero top di gamma e il prezzo è irresistibile A 550 euro nessuno offre di più

Come da tradizione POCO chiude l’anno con il lancio di quello che è da sempre il suo “flagship”. Quest’anno arriva F8 Ultra, che ha però un vantaggio: l’assenza di rivoluzioni sul mercato lo rende a tutti gli effetti un top come ogni altro top di gamma, con un prezzo che si avvicina ai 550 euro. C'è anche F8 Pro: 319 euro per Snapdragon 8 Elite. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - POCO F8 Ultra ufficiale: un vero top di gamma, e il prezzo è irresistibile. A 550 euro nessuno offre di più

