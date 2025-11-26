Poco F8 Ultra lo smartphone che è tutta un’altra musica

da Bali, Indonesia Ha un nome per niente altisonante, che sa di compromesso, anzi proprio di scarsità. Invece, a livello di prestazioni, dotazioni e design, è agli antipodi. Dimostra di avere tanto da insegnare ai soliti primi della classe. Anzi di appartenere, di diritto, alla loro cerchia. Si chiama Poco, però dà molto: uno schermo dalle dimensioni generose, una batteria abbondante dalla lunga autonomia, un comparto fotocamere ambizioso, un processore possente, un look che gioca tra l’innovazione e la nostalgia, prendendo in presto alcuni codici della moda. Soprattutto, oltre a farsi guardare, si lascia ascoltare. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Poco F8 Ultra, lo smartphone che è tutta un’altra musica

Leggi anche questi approfondimenti

#POCOF8Ultra è disponibile in due finiture premium: Denim Blue e Black: entrambe ridefiniscono lo standard del design. Scopri di più durante il nostro live streaming | 26 novembre ore 9:00 Registrati ora per avere un super coupon! https://bit.ly/POCOF8S - facebook.com Vai su Facebook

Poco F8 Pro, Poco F8 Ultra may come with this display size: Vai su X

POCO F8 Pro e Ultra disponibili in promozione: 100€ di sconto per l'acquisto, super valutazione dell'usato e regali da Xiaomi - Da oggi fino al 9 dicembre i nuovi POCO F8 Pro e F8 Ultra arrivano in vendita: coupon Early Bird fino a 100€, 100€ di extravalutazione permuta, rate a interessi zero e un omaggio esclusivo. Scrive multiplayer.it

Xiaomi presenta in anteprima Poco F8 Pro e Poco F8 Ultra con importanti aggiornamenti rispetto agli attuali Poco F8 Pro e Poco F7 Ultra - Xiaomi ha svelato i modelli Poco F8 Pro e Poco F8 Ultra prima del loro doppio rilascio globale alla fine del mese. Riporta notebookcheck.it

POCO conferma l'arrivo della serie F8: ci sarà anche il top di gamma Ultra - POCO ha confermato l'arrivo della nuova serie F8 che includerà anche il top di gamma Ultra: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova gamma di smartphone con cui POCO andrà ad arricchire la sua ... Si legge su hwupgrade.it