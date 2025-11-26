POCO F8 Ultra e F8 Pro sono ufficiali e irrompono nel segmento premium in offerta lancio

Tuttoandroid.net | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

POCO F8 Ultra e POCO F8 Pro sono ufficiali: scopriamo insieme i nuovi smartphone che fanno segnare l'ingresso del brand nel segmento premium! L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

poco f8 ultra e f8 pro sono ufficiali e irrompono nel segmento premium in offerta lancio

© Tuttoandroid.net - POCO F8 Ultra e F8 Pro sono ufficiali e irrompono nel segmento premium (in offerta lancio)

Leggi anche questi approfondimenti

poco f8 ultra f8Xiaomi presenta in anteprima Poco F8 Pro e Poco F8 Ultra con importanti aggiornamenti rispetto agli attuali Poco F8 Pro e Poco F7 Ultra - Xiaomi ha svelato i modelli Poco F8 Pro e Poco F8 Ultra prima del loro doppio rilascio globale alla fine del mese. Si legge su notebookcheck.it

poco f8 ultra f8POCO F8 Pro e F8 Ultra: potenza, fotocamere top e super promo lancio fino al 20% - prezzo: fotocamera periscopica, Snapdragon 8 Elite e promo lancio davvero aggressive. Da tuttoandroid.net

poco f8 ultra f8POCO F8 Ultra e F8 Pro avranno batterie minori rispetto alla Cina: è ufficiale - POCO F8 Ultra e F8 Pro con meno batteria rispetto ai cugini cinesi, ma c'è comunque un miglioramento rispetto alla generazione passata. Come scrive gizchina.it

Cerca Video su questo argomento: Poco F8 Ultra F8