Il 79enne Donald Trump, alla guida degli Stati Uniti per la seconda volta, sembra faticare a sostenere quell’immagine di vigore costante che ha segnato la sua carriera politica. Nonostante le dichiarazioni ufficiali sulla sua buona salute, alcuni indizi — giorni più corti, ritmi di lavoro adattati, evidenti segni di stanchezza — stanno ridefinendo il profilo della sua presidenza. Durante un evento nello Studio Ovale iniziato intorno a mezzogiorno del 6 novembre, per esempio, Trump è rimasto seduto alla sua scrivania per circa 20 minuti, mentre i dirigenti intorno a lui parlavano di farmaci per la perdita di peso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pochi impegni, esami e affaricamento: dubbi sulla salute di Trump