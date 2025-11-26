Pluribus sorprende ancora con l’episodio 5 e l’uovo di pasqua di sly milk

La quinta puntata della prima stagione di Pluribus, trasmessa recentemente su Apple TV+, ha suscitato grande interesse tra gli spettatori, grazie a una narrazione intensa e a spunti di analisi profondi. La serie, creata dal noto produttore Vince Gilligan, ha già conquistato il pubblico di fan di Breaking Bad e del suo universo, grazie a un mashed-up di suspense, mistero e tematiche attuali. In questa fase, le vicende si concentrano su Carol, interpretata dalla talentuosa Rhea Seehorn, che si trova ad affrontare una realtà distopica in cui un virus sconosciuto crea un effetto di uniformità mentale che ha colpito il mondo intero. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Pluribus sorprende ancora con l’episodio 5 e l’uovo di pasqua di sly milk

News recenti che potrebbero piacerti

“” ! Il quinto episodio di “Pluribus”, la serie fantascientifica di Vince Gilligan con protagonista Rhea Seehorn, uscirà domani 26 novembre su #AppleTV, anticipando la festa del Ringr - facebook.com Vai su Facebook

Pluribus sorprende i fan: l’episodio 5 arriva in anticipo! - Il quinto episodio della serie fantascientifica firmata da Vince Gilligan, con Rhea ... Scrive cinematographe.it

Pluribus, recensione: Vince Gilligan e un (nuovo) folle viaggio. Tra ironia, sorprese e tensione - Quando un autore è legato a serie o film di un certo calibro, è ovvio che ogni sua nuova opera venga attesa e accolta con un'attenzione differente, maggiore, febbrile. Lo riporta movieplayer.it

Pluribus, rilasciato il trailer della serie Apple Tv dal creatore di Breaking Bad - Rhea Seehorn è circondata da persone inquietantemente felici e disponibili mentre il mondo sembra andare in pezzi nel primo trailer di “Pluribus”, la serie fantascientifica del creatore di “Breaking ... Scrive msn.com