Pluribus il vero sindaco di Albuquerque rende ancora più vera la nuova serie di Vince Gilligan

Apple TV ha appena aggiunto un dettaglio curioso alla sua nuova serie Pluribus: il sindaco di Albuquerque, Tim Keller, compare in un cameo così discreto da passare inosservato alla maggior parte del pubblico. Nella nuova serie Pluribus di Vince Gilligan, il vero sindaco di Albuquerque, Tim Keller, appare in un cameo passato quasi in secondo piano. Invece tra droni, politica e la magia della città del New Mexico, il confine che il regista sta segnando tra realtà e finzione, si fa sempre più significativa. Pluribus, l'episodio 4 contiene un cameo di cui incredibilmente ad Albuquerque nessuno si è accorto In un momento della quarta puntata, Rhea Seehorn, nei panni di Carol, incrocia lo sguardo di una figura familiare tra i contagiati del "sistema alveare": il vero sindaco della città, Tim Keller, accreditato come . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Pluribus, il vero sindaco di Albuquerque rende ancora più vera la nuova serie di Vince Gilligan

