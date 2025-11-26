Plex non è più gratis per lo streaming da remoto dai client TV arriva un abbonamento mensile
Il servizio ha avviato il passaggio a un modello che richiede abbonamento per accedere al playback da fuori rete. L’obbligo, a giorni attivo su Roku OS, verrà esteso ai principali client TV nel corso del 2026. 🔗 Leggi su Dday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Plex sbarca in Italia: film in streaming gratis, ma con pubblicità. Ma manca l'audio in italiano - Plex ha lanciato in 200 Paesi, Italia compresa, il suo nuovo servizio streaming, completamente gratuito. Come scrive dday.it
Plex: lo streaming video gratis sbarca in Italia - Plex lancia il suo servizio di streaming gratuito, alimentato dalla pubblicità, anche in Italia: al momento i contenuti sono unicamente in inglese. Scrive webnews.it
Plex: 80 nuovi canali in streaming gratis - Plex amplia i propri palinsesti con 80 canali fruibili gratuitamente da computer, smartphone, tablet e smart TV: tutte le info Plex amplia la propria offerta gratuita aggiungendo al bouquet altri 80 ... Come scrive webnews.it