play able a natale la tecnologia diventa un gesto concreto di inclusione

A Natale la tecnologia può diventare un gesto concreto di inclusione. È lo spirito di Play-Able, il progetto con cui Bosch Italia, insieme alla Fondazione ASPHI Onlus, dona a ragazzi con disabilità delle postazioni di videogiochi adattate alle loro esigenze. Un’idea semplice ma potente: permettere a chi ha limitazioni fisiche o cognitive di giocare, imparare e socializzare attraverso strumenti personalizzati. Non si tratta solo di regalare una console, ma di costruire una postazione su misura grazie all’esperienza di ASPHI, che da anni lavora sull’ accessibilità digitale. Ogni device viene configurato con interfacce e ausili specifici, così da consentire autonomia nei comandi, sviluppo di competenze e possibilità di condividere partite e momenti con gli altri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
