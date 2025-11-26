Pizzicato con la cocaina dentro casa | condannato ma reato di lieve entità

BRINDISI - Nella sua casa, a Erchie, i carabinieri avevano sequestrato 22 grammi di cocaina. Era il 22 luglio 2025. Ora arriva la condanna a due anni di reclusione e 2 mila euro di multa per il 31enne V.C. La gup del tribunale di Brindisi Barbara Nestore ha riqualificato l'addebito in fatto di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

