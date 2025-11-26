Più peso alla spesa delle famiglie per ridurre i prezzi
L’aumento dei prezzi dei beni alimentari, poco sotto il 25% in quattro anni e quasi il 30% in sei anni, ha dato il via al consueto duello tra produttori e consumatori. L’incremento shock, però, non è dovuto tanto alle distorsioni della catena produttiva, che pure esistono, ma a fattori ‘esterni’, attribuibili alla invasione dell’Ucraina e alle conseguenti sanzioni imposte alla Russia, che hanno creato problemi a monte del settore agro-alimentare. Di cui, purtroppo, l’Italia ha pagato conseguenze più aspre dei concorrenti. Sul fronte dell’energia il nostro Paese ha registrato un incremento dei costi doppio rispetto alla media europea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
