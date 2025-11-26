Più grande più complesso più adulto | Zootropolis 2 sorprende dove conta davvero
Il film: Zootropolis 2 (2025) Titolo originale: Zootopia 2 Regia: Jared Bush, Byron Howard Sceneggiatura: Jared Bush Genere: Animazione, Avventura, Commedia, Poliziesco Cast: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Ke Huy Quan, Idris Elba, Shakira, Andy Samberg, David Strathairn, Patrick Warburton, Fortune Feimster, Macaulay Culkin Durata: 108 minuti Dove l’abbiamo visto: Al cinema Trama: Judy Hopps e Nick Wilde tornano sul campo come partner della Zootropolis Police Department, ma il loro rapporto è messo alla prova da un nuovo caso che coinvolge un misterioso serpente apparso in città. Seguendo le sue tracce, i due agenti finiscono al centro di una cospirazione che riguarda la potente famiglia Lynxley e le origini delle celebri barriere climatiche che hanno permesso la nascita di Zootropolis. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Leggi anche questi approfondimenti
L'orologio del Duomo di Messina è il più grande e complesso orologio meccanico e astronomico del mondo, realizzato dalla ditta Ungerer di Strasburgo e inaugurato nel 1933. ?Il cuore di tutto è un meccanismo di alta orologeria, concepito da Frédéric Klingh - facebook.com Vai su Facebook
Piazza della Repubblica, le Terme di Diocleziano sono il più grande complesso termale dell’antica Roma. Costruite tra il 298 e il 306 d.C., potevano accogliere fino a 3.000 persone al giorno. Oggi ospitano il Museo Nazionale Romano. #Roma #Storia #Cultur Vai su X