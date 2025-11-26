Più formazione e cura del welfare Enasarco sarà a misura di iscritto

La presidente della Fondazione Patrizia De Luise: «Non solo previdenza integrativa per gli agenti. Stabiliamo le priorità consultando gli interessati». «Il mio obiettivo è farne qualcosa di più di una cassa di previdenza integrativa, che risponda davvero alle esigenze degli iscritti, che ne tuteli gli interessi. Un ente moderno, al passo con le sfide delle nuove tecnologie, compresa l’intelligenza artificiale, vicino alle nuove generazioni, alle donne poco presenti nella professione. Insomma un ente che diventi la casa di tutti i suoi iscritti». È entrata con passo felpato, Patrizia De Luise, presidente della Fondazione Enasarco (ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio) dallo scorso 30 giugno, ma ha già messo a terra una serie di progetti in grado di cambiare il volto dell’ente «tagliato su misura dei suoi iscritti», implementando quanto fatto dalla precedente presidenza, dice con orgoglio. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Più formazione e cura del welfare. Enasarco sarà a misura di iscritto»

Scopri altri approfondimenti

LAVORO, DIVENTA ADDETTO PAGHE E CONTRIBUITI: UN CORSO A RIVOLI a cura di SAGE FORMAZIONE RIVOLI – L’operatore di paghe e contributi (spesso chiamato anche Payroll Specialist oppure Addetto Ufficio Paghe/Personale) è una figura molto ri - facebook.com Vai su Facebook

Welfare e persone fragili, corso di formazione per giovani "Neet" - Il corso gratuito per "Tecnico dell’animazione socio educativa", partito il 19 aprile, opportunità di occupazione qualificata. Da ilgiornale.it

Welfare: assunzione regolare per chi cura un familiare - Nel Burgenland, in Austria, i familiari che all'interno del nucleo famigliare assistono i parenti che hanno bisogno di cura a lungo termine, possono essere assunti regolarmente. Si legge su ansa.it

Prendersi cura degli altri: formazione gratuita per neet e donne - Dynamo Academy ha avviato sul territorio campano due corsi di formazione completamente gratuiti per 26 giovani tra i più bisognosi, in particolare costituiti da “NEET”, ovvero giovani che non hanno un ... Da vita.it