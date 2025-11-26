Più fibra e più ricavi Il trimestre sprint di Fibercop
Fibercop accelera e consolida la sua posizione di player chiave nell’infrastruttura digitale italiana. I numeri del terzo trimestre 2025 confermano una traiettoria di crescita, sostenuta da investimenti mirati e da una strategia che punta a rendere l’Italia sempre più ultra-connessa. Per la società della rete controllata dal fondo americano Kkr ma partecipata anche dal Tesoro e da F2i e proprietaria della rete una volta in pancia a Tim, il periodo tra luglio e settembre si è chiuso con cifre che confermano il percorso di crescita delineato dal management. I ricavi di Fibercop, che oggi gestisce un’infrastruttura di circa 27 milioni di chilometri di cavi posati su tutto il territorio nazionale – oltre 670 volte la circonferenza della Terra, forte di circa 10. 🔗 Leggi su Formiche.net
