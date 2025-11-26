Più energia meno dolore | l’ossigeno-ozono terapia arriva a Zingonia e Osio Sotto
Una terapia sistemica ideale per disturbi metabolici, stanchezza cronica, fibromialgia e per la riabilitazione, anche post-operatoria. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
È vero che in inverno i pannelli fotovoltaici producono meno energia? Tutto dipende da come e dove sono posizionati. Scopri i dettagli tra Nord e Sud e come gestire al meglio l’energia dal solare anche nei mesi più freddi bit.ly/Fotovoltaico_inverno - facebook.com Vai su Facebook
Più vado avanti e meno me ne importa di parlare di destra e sinistra. Ciò che vedo è che nessuno si occupa di salari, produttività, energia, scuola, regionalismo, sanità e sicurezza. Le capacità di far accadere qualcosa in qualsiasi settore sono ridotte al lumicin Vai su X