L’amministrazione è pronta a investire 5,2 milioni di euro in un ambizioso programma di riqualificazione che interesserà i maggiori complessi scolastici e sportivi della città. Come confermato dal vicesindaco Fabio Senzacqua, l’amministrazione sta mettendo a punto la documentazione necessaria per sfruttare i fondi dedicati all’efficientamento, con l’obiettivo di avviare i cantieri tra la fine del 2026 e il 2027. Il piano mira a una ristrutturazione profonda, che non solo metterà in sicurezza le strutture, ma le riqualificherà completamente. L’obiettivo è ottenere un risparmio energetico significativo e offrire agli studenti un ambiente più gradevole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Più di cinque milioni per riqualificare le scuole