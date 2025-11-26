Pitillos FW25_26 | comfort urbano dettagli di tendenza e nuove icone da indossare ogni giorno
Per la stagione FW2526, Pitillos firma una collezione che mette al centro una parola sola: portabilità. Non come rinuncia, ma come scelta di stile. L’idea è chiara: creare scarpe pensate per la vita reale, per chi si muove tanto, cambia contesti durante la giornata e vuole sentirsi elegante senza dover “sopportare” la moda. È un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
