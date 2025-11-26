Pista ciclabile travolta dal tir 23enne in bici Morta sul colpo

Una ragazza di 23 anni è morta, investita da un camion nella periferia di Bologna, mentre era in bicicletta e viaggiava regolarmente su una pista ciclabile. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 del mattino. I soccorritori del 118 sono arrivati in fretta ma per la giovane ciclista, rimasta schiacciata sotto le ruote del mezzo pesante, non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, il mezzo pesante che l'ha investita appartiene a una ditta che effettua trasporti per i cantieri del tram e percorreva via dell'Arcoveggio dal centro con direzione periferia. Dai primi accertamenti, pare che la bicicletta percorresse la stessa via con medesima direzione, sulla pista ciclabile posta a destra della carreggiata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pista ciclabile, travolta dal tir 23enne in bici, Morta sul colpo

